Nuova sede della Lega alla Grumellina, Salvini: «Entro Natale auspico squadra e programma per le amministrative»

Inaugurazione della nuova sede cittadina della Lega di Bergamo in via Muraschi, alla Grumellina a Bergamo nella mattinata di sabato 11 novembre alla presenza del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini e dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Tanti gli esponenti della Lega presenti: dal segretario cittadino Alessandro Carrara, a quello provinciale Fabrizio Sala, fino al regionale Fabrizio Cecchetti.

«A questo giro a Bergamo De Coubertin non ha casa - ha detto Salvini commentando la rosa di nomi che il centrodestra ha presentato per le prossime elezioni amministrative di giugno 2024 in città -: l’importante non è partecipare, ma vincere. Ho chiesto agli alleati di scegliere più in fretta possibile un nome. Spero che già entro Natale ci siano la squadra e il programma». Tra i presenti alla Grumellina anche la deputata Rebecca Frassini, la senatrice Daisy Pirovano e l’assessore regionale Claudia Terzi.

«Sono sempre felice di inaugurare una sede della Lega, soprattutto se si tratta della mia Bergamo, ma devo dire che per me è quasi un ritorno al passato. Correva il 1990 quando, insieme a tutti i militanti di allora, abbiamo aperto la prima sede in via 24 Maggio. Oggi apriamo questa nuova sede perché credo che Bergamo città abbia il diritto e il dovere di avere una sede propria, anche come punto di riferimento per il capoluogo in vista delle elezioni amministrative» ha spiegato il senatore Calderoli.