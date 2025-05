Occhio alle truffe: incontro per difendersi dalle frodi online

«Occhio alle truffe, l’educazione digitale contro le frodi in rete» è il titolo dell’incontro in programma martedì 27 maggio dalle 17.30 alle 19 al Centro socio culturale Malpensata, Auditorium Gramsci, in via Furietti 21, organizzato da Poste Italiane in collaborazione con l’Assessorato all’Innovazione. L’incontro formativo, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza , ha l’obiettivo di fornire strumenti utili e aumentare la consapevolezza digitale in un contesto segnato da minacce informatiche in continua evoluzione.

Nel pomeriggio è previsto un momento specifico rivolto ai più giovani: un’opportunità per riflettere sull’uso consapevole delle tecnologie e sul supporto che gli adulti possono dare loro nell’acquisire gli strumenti necessari per crescere come cittadini responsabili in un’epoca in cui la vita quotidiana si intreccia sempre di più con il digitale.

L’evento, di taglio divulgativo e interattivo, vedrà la partecipazione di esperti del Fraud Prevention Center e di Educazione Digitale di Poste Italiane che illustreranno, con esempi pratici e concreti, come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come e perché proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei dispositivi in uso nelle nostre abitazioni.

I temi affrontati

Saranno infatti affrontati temi di grande attualità, tra cui: la gestione sicura delle password e l’uso dell’autenticazione a due fattori; la condivisione responsabile di informazioni e immagini online; il riconoscimento delle frodi digitali più diffuse come phishing, smishing e vishing; le tecniche di social engineering e le truffe via social network, inclusi deepfake e pubblicità ingannevoli; i principali strumenti di attacco come malware e virus; buone pratiche per navigare in sicurezza e proteggere i propri dati personali.