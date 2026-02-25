Omicidio di Sharon, condanna all’ergastolo per Moussa Sangare

I giudici della Corte d’assise di Bergamo hanno condannato all’ergastolo Moussa Sangare , imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.

I famigliari di Sharon Verzeni si sono a lungo abbracciati tra le lacrime, dopo la lettura della sentenza.Hanno partecipato a tutte le udienze, il papà Bruno Verzeni, la mamma Maria Teresa Previtali, i due fratelli Melody e Cristopher e il fidanzato Sergio Ruocco.

È stata la sorella di Sharon Verzeni, Melody, a prendere la parola a nome della famiglia dopo la condanna di Moussa Sangare per l’omicidio della sorella. «Abbiano confidato fino all’ultimo che l’imputato riconoscesse il suo efferato delitto - ha detto Melody -. Questo purtroppo non è successo e ciò non fa altro che aumentare la sua pericolosità. Auspichiamo che il tempo concessogli possa almeno fargli capire il male che ha commesso». «Ringraziamo - ha proseguito - la Corte d’assise per il giudizio giusto e obiettivo pronunciato con questa sentenza. Non ci dimenticheremo del lavoro svolto dal pubblico ministero, dai carabinieri, di quanti hanno lavorato per fare emergere la verità». «Una ultima cosa la diciamo a Sharon: sarai sempre viva nei nostri cuori, con noi tutti i giorni» ha concluso,

Sergio Ruocco, visibilmente commosso ha detto che «il pensiero di lei c’è sempre». «Abbiamo almeno avuto la soddisfazione di aver giustizia, altrimenti sarebbe stato ancora peggio», ha aggiunto

La mattinata in Tribunale

Si era aperta con la richiesta di ergastolo e con la replica alla memoria difensiva quella che potrebbe essere l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni . Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Moussa Sangare, contestando le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi. Un delitto che il pm ha definito «orripilante», parlando dell’imputato come di «un narciso impenitente, che decide di sacrificare una vita umana per soddisfare il proprio ego».

La memoria difensiva depositata dall'avvocata Tiziana Bacicca ha messo in discussione, tra gli altri punti, la ricostruzione dei tempi dell'aggressione e alcuni aspetti tecnici, a partire dall'autopsia e dalle tracce biologiche. Proprio su questi elementi si è concentrata la replica dell'accusa.

La replica del pm

Secondo la difesa, il tempo a disposizione per compiere l’omicidio, così come ricostruito dall’accusa, non sarebbe sufficiente. Una tesi respinta con decisione dal pm Marchisio, che ha parlato di un’aggressione «velocissima e rapidissima». «Lo racconta lui stesso – ha sottolineato il pm –: la prima coltellata viene data mentre lei era ancora sulla bici, gli altri fendenti mentre Sharon scappava». Una versione che, ha aggiunto, sarebbe «identica» a quella resa davanti al gip. A sostegno della ricostruzione dell’accusa ci sarebbero anche i dati delle telecamere di sorveglianza: «Ci dimostrano che non c’è nessuno a quell’ora che scappa in bicicletta a 32-33 chilometri orari, c’è solo Sangare».

Quanto ai rilievi sull’autopsia, Marchisio ha spiegato che l’esame delle ferite – cinque in totale, di cui quattro mortali – «descrive tecnicamente il fatto in modo perfettamente corrispondente con quanto dice lui». Infine, sul Dna di Sharon trovato sulla bicicletta dell’imputato, il pm ha escluso «qualsiasi tipo di contaminazione», come invece ipotizzato dalla difesa, sostenendo che il dato si spiega con un unico elemento: l’aggressione, dal momento che i due «non si erano mai visti né conosciuti».

Per l'avvocato Luigi Scudieri, difensore di parte civile della famiglia di Sharon Verzeni, «non è rimasto più alcun dubbio né sulla colpevolezza di Moussa Sangare, né nella ricostruzione della vicenda». Scudieri, replicando alla memoria del nuovo avvocato di Sangare, ha detto: «Siamo un po' tutti colpiti da questa vicenda di Garlasco, per cui senza uomini in camice bianco non si possa fare un processo. Non è così. Oggi abbiamo anche la prova del camice bianco (lo ha ribadito il pm ndr): quella del Dna, che non soffre di alcuna critica fondata ed è la prova piena della colpevolezza dell'imputato». «Sangare - ha detto Scudieri - ha scelto volontariamente di essere un assassino e un uomo pericoloso. Non si può spezzare la vita di una giovane donna solo per dare sfogo ai propri istinti antisociali».

La difesa: assoluzione

La difesa di Sangare, rappresentata dall’avvocata Tiziana Bacicca ha chiesto invece l’assoluzione «per non aver commesso il fatto» e in subordine «l’esclusione delle tre aggravanti e la concessione delle attenuanti generiche». Sul coltello, ha sottolineato l’avvocato Bacicca, non c’era nessuna traccia di sangue. «Se dobbiamo pensare che abbiano influito gli agenti atmosferici sul coltello anche quella sulla bicicletta la traccia biologica (di Sharon, ndr) potrebbe essere stata trasportata. Anche nell’appartamento in cui Sangare entrava dalla finestra non sono state trovate tracce di sangue».