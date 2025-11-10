Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025

Omicidio Sharon, Sangare: «L’assassino non sono io, è qualcuno di Terno. Non mi spiego il suo Dna sulla mia bici»

IL PROCESSO. In aula incalzato dalle domande del Pm, Moussa Sangare, vacilla: «L’unica cosa che non mi spiego è il Dna misto mio e di Sharon sulla bicicletta».

Bergamo

È il giorno dell’interrogatori in aula a Bergamo nel processo che vede imputato Moussa Sangare, accusato di aver ucciso in strada a coltellate Sharon Verzeni, la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024.

Le parole di Sangare interrogato dal Pm

Incalzato dal Pubblico Ministero Moussa Sangar vacilla, anche se continua a sostenere la sua innocenza. «Passavo di lì in bici -ha detto Sangare-, e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo così mi sono liberato dei vestiti e del coltello».

Quando il Pm, incalzandolo, gli ricorda che negli interrogatori dopo l’arresto lui stesso aveva detto di aver colpito Sharon con 4/5 coltellate e che quella fosse un’informazione che nessuno ancora conosceva, Sangare ha risposto: «Me l’hanno detto i carabinieri nell’interrogatorio». Un’affermazione che il Pm definisce evidentemente mendace.

Sangare ha dichiarato di essere stato ripreso dalle telecamere mentre passava, ma che nessuna lo ritrae mentre colpisce la vittima: «Secondo me è stato uno di Terno che sapeva come evitare le telecamere, ho confessato solo perché ero stressato e pensavo che così mi avrebbero rilasciato».

Per quanto riguarda le tracce del Dna di Sharon misto al suo, trovato sulla bicicletta che aveva usato quella sera risponde: «Questa è l’unica cosa che non mi spiego».

In aula hanno parlato anche la mamma il papà e il fidanzato di Sharon Verzeni.

Le parole del papà di Sharon

Bruno Verzeni tra le lacrime ha detto quanto Sharon gli manchi e ha aggiunto: «Abbiamo subito accolto Sergio Ruocco (il fidanzato di Sharon) perché non abbiamo mai dubitato di lui»

