Omicidio Ziliani, è il giorno della sentenza

È attesa oggi (giovedì 7 dicembre) la sentenza del processo per l’omicidio di Laura Ziliani, la ex vigile di Temù uccisa l’8 maggio 2021 dalle due figlie Paola e Silvia e da Mirto Milani, fidanzato della maggiore, tutti rei confessi. A settembre la Procura ha chiesto l’ergastolo per tutti e tre gli imputati.

Il 28 novembre, l’ultima volta in cui il caso è passato dall’aula, è stato il turno della difesa e delle parti civili: «Avete addirittura ucciso la madre perché eravate convinte che Laura volesse uccidere anche lei e alla richiesta di denaro per la sorellina rispondete sempre no. Non ci possono essere differenze tra le responsabilità dei tre imputati» aveva detto quel giorno l’avvocato Piergiorgio Vittorini, parte civile.