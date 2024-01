Operaio di 51 anni muore a Chiari investito da un treno diretto a Bergamo

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Fonti Fs precisano che: «Dai primi accertamenti si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso». Le stesse fonti spiegano anche che «l’investimento è avvenuto intorno alla mezzanotte, la persona coinvolta è un operaio che doveva svolgere un lavoro per conto di Terna. Il convoglio investitore è un treno Italo diretto a Bergamo».