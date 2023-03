«Ospedali senza tamponi e mascherine». L’ex assessore Gallera ai pm: non lo sapevo

« Nessun presidio ci ha mai detto che mancavano i tamponi , nessuna segnalazione in tal senso è provenuta da Alzano; nei giorni immediatamente seguenti al 23 febbraio 2020 non mi sono state fatte segnalazioni in tal senso». Lo dichiara l’allora assessore regionale al Welfare Giulio Gallera quando viene sentito dai pm bergamaschi come persona informata sui fatti il 28 maggio 2020. Il politico, che aveva la delega alla Prevenzione sanitaria, verrà successivamente iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta sulla pandemia di Covid. È accusato di epidemia colposa e omicidio colposo perché non avrebbe predisposto il Piano pandemico regionale e non avrebbe «censito e monitorato i posti letto nelle unità operative di malattie infettive», oltre «a non verificare tempestivamente la dotazione di Dpi (guanti, mascherine FFP2 e FFP3, tute etc)»..