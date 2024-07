Paolo Agustoni, stretti nel ricordo dell’agente morto in un tragico incidente in moto

Tante le divise e i sindaci presenti, insieme a familiari e amici, per i funerali dell’agente Paolo Agustoni. Un ricordo commosso quello avvenuto stamattina (venerdì 26 luglio) nella chiesa del Cimitero monumentale di Bergamo per il 54enne, in forze all’Unione dei Colli di Albano Sant’Alessandro, che ha perso la vita lunedì pomeriggio nell’incidente in moto con una betoniera lungo via per Grumello, al Villaggio degli Sposi.