Paolo Cognetti: «Il ritorno dei giovani (e del lavoro): chi vive in montagna lo ha fatto per scelta»

«Sul sentiero mio padre mi lasciava camminare in testa. Mi stava dietro un passo, così che potessi sentire una sua parola quando serviva e il suo respiro alle mie spalle». Con «Le otto montagne», una storia di vita, famiglia e amicizia, Paolo Cognetti ha vinto nel 2017 il «Premio Strega» e venduto oltre un milione di copie nel mondo. Un libro, tradotto in oltre 35 lingue, che ne ha fatto uno degli autori più seguiti nel panorama italiano e non solo: l’adattamento cinematografico di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, forse «la meglio gioventù» degli attori italiani, ha vinto il premio della Giuria al Festival di Cannes.