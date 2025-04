Pasquetta, in centro a Bergamo traffico in tilt. Città Alta presa d’assalto - Foto e video

A Bergamo una Pasquetta col pienone. Le tante auto in coda per salire in Città Alta hanno mandato in tilt la viabilità del centro, con traffico intenso già dalla mattinata lungo viale Papa Giovanni, viale Roma e viale Vittorio Emanuele.

Tutto esaurito in bar e ristoranti

(Foto di Bedolis) Invasione di turisti in Piazza Vecchia

(Foto di Bedolis)

Presi d’assalto anche i mezzi pubblici, in particolare la funicolare: turisti in coda per raggiungere Città Alta, dove bar e ristoranti registrano il tutto esaurito. In tanti a passeggio lungo le Mura e sulla Corsarola, in una giornata in cui anche il maltempo ha concesso una tregua. «Invasione» di bergamaschi e turisti nei principali monumenti cittadini e nei luoghi di cultura, in particolare i musei. Grande successo per «Le Vie del Sacro», il progetto della Diocesi di Bergamo affidato alla Fondazione Adriano Bernareggi: dal cortile dell’antico Palazzo dei Canonici in Città Alta, alle spalle del Duomo, oltre 300 persone hanno preso parte al cammino che esplora il tema giubilare della speranza tra pietre antiche e visioni contemporanee. Sempre in Città Alta significativa affluenza alla Fontana del Lantro, per le visite guidate promosse dal Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole.

Pic.nic per Pasquetta

(Foto di Bedolis) Corsarola presa d’assalto

(Foto di Bedolis) Tanti turisti in Città Alta

(Foto di Bedolis)

Il traffico in centro a Bergamo

Sulla Maresana

Pasquetta sulla Maresana

(Foto di Bedolis) Molte le famiglie, le coppie e le comitive che hanno scelto per il pranzo di oggi, lunedì 21 aprile, di concedersi una scampagnata immersi nel verde della Maresana. Un rischio, ma che per chi lo ha corso si è trasformato in una splendida giornata in mezzo alla natura. Gli spiazzi di Ponteranica si sono riempiti di gruppi - anche se un po’ meno del solito a causa del meteo - per trascorrere un pomeriggio in compagnia. C’è chi non rinuncia alla grigliata, magari evitando l’impegno delle braci con le più semplici griglie usa e getta, e c’è chi preferisce il classico pic nic con i piatti preparati a casa. Carne, pesce, ma anche tanta frutta e verdura fresca, e infine il dolce con il tradizionale uovo di Pasqua. «È d’obbligo, non può mancare» dice Teresa Pannullo, che da Monterosso insieme al fidanzato è salita in Maresana per il pranzo. I due giovani si sono organizzati all’ultimo, e come loro la maggior parte dei presenti. Qualcuno arriva anche da più lontano. «Siamo di Seregno ma per noi venire qui è una tradizione - dice Paolo Incardona, in gita fuori porta insieme alla moglie -. La giornata non prometteva bene ma ne è valsa la pena. Il posto è bellissimo e se il tempo è bello è una giornata assicurata, sia come clima sia come compagnia - conclude Paolo -, qui si fa sempre amicizia».

In Valle Brembana