Paura al Luna park, steward ferito da una coltellata. Minacce con una cintura

Attimi di paura e tensione nella seconda serata di apertura del Luna park della Celadina. Intorno alle 22,30 di sabato sera 24 agosto, due uomini hanno dato in escandescenza attirando l’intervento degli steward messi in campo dall’organizzazione delle giostre. Gli addetti alla sicurezza - circa una quindicina gli steward in servizio per evitare disordini e tutelare i frequentatori delle giostre - sono intervenuti in entrambi i casi. Ed è proprio in prossimità della zona parcheggio, in uno de due casi di sabato sera, che un uomo avrebbe estratto un coltello e ferito di striscio uno degli steward. Una ferita fortunatamente lievi, al fianco.