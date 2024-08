Paura al Luna park, steward ferito da una coltellata

Attimi di paura e tensione nella seconda serata di apertura del Luna park della Celadina. Intorno alle 22,30 di sabato sera (24 agosto), un giovane attorno ai trent’anni avrebbe dato in escandescenze nel piazzale esterno, attirando l’intervento degli steward messi in campo dall’organizzazione delle giostre. Gli addetti alla sicurezza (circa una quindicina gli steward in servizio per evitare disordini e tutelare i frequentatori delle giostre) sono intervenuti per allontanarlo dalla zona dell’ingresso. Ed è proprio in prossimità della zona parcheggio che il ragazzo avrebbe estratto un coltello e ferito di striscio uno degli steward.