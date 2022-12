Pensioni minime a 600 euro per 30mila bergamaschi

Le trattative sono state serrate, e non senza frizioni, ma la quadra pare trovata. Le pensioni minime saliranno a 600 euro mensili per chi ha più di 75 anni, mentre per chi è al di sotto di quell’età scatterà un diverso adeguamento all’inflazione (che porterà gli assegni attorno ai 570 euro, in luogo degli attuali 525). È l’ultimo punto fermo – salvo novità a sorpresa dell’ultim’ora – cristallizzato nel pacchetto degli emendamenti approdati da ieri in Commissione Bilancio della Camera, come confermato anche dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alla stessa Commissione.