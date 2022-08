Piacciono gli «estivi»: fuga dal supercaldo e ritorno alla socialità - Il sondaggio

Estivi sold out e tanta voglia di stare insieme all’aria aperta. L’estate 2022 verrà ricordata per le temperature torride, ma anche per il ritorno alla socialità. Un sondaggio estivo tra i lettori sulla pagina Instagram de L’Eco di Bergamo – a cui hanno risposto in tanti - può servire a rendere l’idea. Il classico gelato con passeggiata in Città Alta è al primo posto di gradimento (per il 37% dei votanti), seguito da una birra fresca con gli amici (30%), un film sotto le stelle (17%) e una serata di relax sul terrazzo di casa (16%). Ma tornando agli spazi estivi, è risultato particolarmente gettonato il centro storico. Tra le location preferite, al primo posto c’è infatti il parco di Sant’Agostino, seguito dal «Goisis» e da altre proposte come l’Edoné.