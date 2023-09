«Piazza Vecchia è tornata come prima. Niente danni» - Le foto prima e dopo la Piramide

«I danni precedenti alla Piramide»

Per il resto – e il riferimento è a fotografie di lastre e mattonelle della piazza danneggiate pubblicate da giornali e siti di informazione, oltre che da numerosi profili social – i danni segnalati sarebbero precedenti all’allestimento della struttura in ferro che per un mese ha ingabbiato la fontana del Contarini. Struttura piramidale che contava 374 appoggi metallici a terra, sotto i quali sono stati posizionati tasselli in legno per preservare la pavimentazione, rende noto Arketipos. E che non avrebbero causato la rottura delle lastre in pietra della piazza.

Brembilla: «Serve un intervento su tutta la pavimentazione»

Un tema, quello degli allestimenti in Piazza Vecchia, che continuerà a far discutere. «Piazza Vecchia è fragile – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla il giorno in cui sono iniziate le operazioni di smontaggio della piramide – . Non solo per i Maestri del Paesaggio, ma anche a causa dei camioncini che fanno le consegne e che ci passano sopra. Ora cerchiamo di trovare i fondi per fare un unico intervento di sistemazione su tutta la pavimentazione, l’ultimo risale a otto anni fa». L’assessore, che ben conosce la delicatezza del centro storico avendo seguito numerosi cantieri in Città Alta, ha poi suggerito l’utilizzo di piazza Cittadella, appena riqualificata, per manifestazioni ed eventi di un certo impatto.