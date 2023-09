«Piazza Vecchia, meglio rifarla per intero. E i Maestri del paesaggio in Cittadella»

«Piazza Vecchia è fragile. Non sono solo i Maestri del Paesaggio, ma anche i camioncini che fanno le consegne e che ci passano sopra. Ora cerchiamo di trovare i fondi per fare un unico intervento di sistemazione su tutta la pavimentazione, l’ultimo risale a otto anni fa». Così l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla dopo l’avvio dello smantellamento della piramide «green», cercando «di andare al di là del mi piace o meno» Piazza Vecchia con questo allestimento. La questione è più complicata. In ogni caso non me la sento di dare tutte le colpe ad Arketipos».

Già in mattinata l’assessore era sul posto per verificare con i suoi occhi i paventati danni sulla piazza e sulla fontana del Contarini che, durante la manifestazione «I Maestri del Paesaggio», promossa da Arketipos insieme al Comune di Bergamo, è stata celata tra i ponteggi della piramide ricoperta di piantine, ovvero l’elemento distintivo dell’installazione dell’edizione 2023 della piazza verde. E semprein mattinata il sindaco Giorgio Gori ha risposto all’interrogazione depositata in Consiglio comunale da Ida Tentorio (Fratelli d’Italia), documento sottoscritto da tutto il centrodestra che chiedeva lumi su alcuni «danni» che sarebbero stati causati dall’allestimento, come «graffiature tipiche da cantiere sulle mattonelle rosse e diverse rotture sulle traverse».

Sotto i sostegni dei ponteggi sono stati infatti posizionati dei quadrati in legno per proteggere la pavimentazione, ma in alcuni casi, probabilmente per il peso della struttura piramidale, non è stato sufficiente. Già nella giornata di mercoledì gli stessi organizzatori si sono detti pronti a riparare gli eventuali danni: «Come sempre successo per le passate dodici edizioni di Landscape Festival – scrivevano in una nota – l’associazione riporterà la piazza nelle condizioni precedenti allo svolgersi della manifestazione». Anche il sindaco Giorgio Gori ha rimarcato la disponibilità dei promotori dell’iniziativa a ripristinare la situazione ante-manifestazione: «Come ogni anno, il Comune si avvarrà della facoltà di trattenere parte della cauzione che l’associazione versa a fronte del proprio impegno nell’organizzazione della manifestazione del Landscape Festival. L’associazione Arketipos, infatti, a differenza dei tanti che, con dolo o involontariamente, danneggiano la pavimentazione della piazza, ha sempre corrisposto di tasca propria a qualunque eventuale danneggiamento».

