Piscine Italcementi, il Tar respinge il ricorso: il Comune può affidare la gara

Lo scorso agosto il raggruppamento di professionisti ha impugnato la gara (da 730mila euro) chiedendo una sospensiva, denunciando un «conflitto di interessi tra Rtp aggiudicatario e Rti (raggruppamento esecutore dei lavori)». Ma lo stop ai lavori è stato scongiurato, ricorda l’assessore agli Affari legali Claudia Lenzini: «All’udienza per la sospensione cautelare, il legale di parte ricorrente aveva dichiarato la disponibilità a rinunciare all’istanza cautelare a fronte di una fissazione del merito nel breve periodo e dell’impegno del Comune a non sottoscrivere il contratto fino alla sentenza del Tar. L’amministrazione non ha quindi sottoscritto il contratto, affidando in via interinale a un professionista terzo la direzione lavori, per evitare pause del cantiere. Il Tar ha depositato il dispositivo della sentenza con cui è stato respinto il ricorso, il Comune potrà quindi sottoscrivere il contratto con l’aggiudicataria. Le motivazioni sulla decisione non sono ancora disponibili». Il caso dovrebbe essere chiuso (al netto di ricorso in Cassazione) e le lavorazioni andare avanti.