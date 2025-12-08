Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025

Polizia locale, «esempi in Italia». Premiati 10 agenti bergamaschi

SICUREZZA. Operano a Bergamo, Pontirolo, Dalmine, Martinengo e Grassobbio. I riconoscimenti consegnati a Riccione, al convegno nazionale del sindacato.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Da sinistra, Michele Maltese, Marco Dolazza, Franco Somma, il segretario provinciale Giovanni Novali, Antonello Pizzaballa, il consigliere comunale di Dalmine Mirko Rossi, Fausto Gastoldi e Francesca Pagano
Da sinistra, Michele Maltese, Marco Dolazza, Franco Somma, il segretario provinciale Giovanni Novali, Antonello Pizzaballa, il consigliere comunale di Dalmine Mirko Rossi, Fausto Gastoldi e Francesca Pagano

«Eccellenze in Italia» che hanno «compiuto particolari interventi di sicurezza urbana eseguiti con abnegazione e senso del dovere dando lustro alla categoria». Per questo motivo dieci operatori delle polizie locali della Bergamasca sono stati premiati a Riccione, nel corso della cerimonia conclusiva del convegno nazionale del sindacato di polizia locale «Diccap Sulpm». Con loro anche altri appartenenti alla polizia locale provenienti da tutta Italia.

Ai lati, Maddaloni e Angelini
Ai lati, Maddaloni e Angelini
Ai lati, Perasole e Cottini
Ai lati, Perasole e Cottini

Chi sono e dove operano

I bergamaschi che hanno ottenuto il prestigio della pergamena e gli apprezzamenti dei colleghi sono gli agenti Giuseppe Angelini e Rosario Maddaloni, in servizio alla polizia locale di Bergamo, l’assistente scelto Fausto Gastoldi e l’agente Francesca Pagano della polizia locale di Dalmine, il vice commissario Michele Maltese, responsabile della polizia locale di Pontirolo Nuovo, il comandante della locale di Martinengo, Antonello Pizzaballa, il suo vice Franco Somma e l’agente Marco Dolazza, e il responsabile del servizio della locale di Grassobbio, il vice commissario Marco Perasole, e il sovrintendente Rosella Cottini. Tra le autorità bergamasche intervenute anche il consigliere comunale di Dalmine Mirko Rossi e il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Novali. «Ci complimentiamo con i colleghi premiati e ringraziamo i comandi di appartenenza e le rispettive amministrazioni per la partecipazione all’evento nazionale – sottolinea proprio Novali –. Il sindacato esprime un vivo apprezzamento anche a tutti gli operatori in servizio nella provincia di Bergamo impegnati quotidianamente al servizio dei cittadini, dimostrando alta professionalità e senso del dovere».

