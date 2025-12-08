Polizia locale, «esempi in Italia». Premiati 10 agenti bergamaschi

Chi sono e dove operano

I bergamaschi che hanno ottenuto il prestigio della pergamena e gli apprezzamenti dei colleghi sono gli agenti Giuseppe Angelini e Rosario Maddaloni, in servizio alla polizia locale di Bergamo, l’assistente scelto Fausto Gastoldi e l’agente Francesca Pagano della polizia locale di Dalmine, il vice commissario Michele Maltese, responsabile della polizia locale di Pontirolo Nuovo, il comandante della locale di Martinengo, Antonello Pizzaballa, il suo vice Franco Somma e l’agente Marco Dolazza, e il responsabile del servizio della locale di Grassobbio, il vice commissario Marco Perasole, e il sovrintendente Rosella Cottini. Tra le autorità bergamasche intervenute anche il consigliere comunale di Dalmine Mirko Rossi e il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Novali. «Ci complimentiamo con i colleghi premiati e ringraziamo i comandi di appartenenza e le rispettive amministrazioni per la partecipazione all’evento nazionale – sottolinea proprio Novali –. Il sindacato esprime un vivo apprezzamento anche a tutti gli operatori in servizio nella provincia di Bergamo impegnati quotidianamente al servizio dei cittadini, dimostrando alta professionalità e senso del dovere».