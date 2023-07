Presidi, una scuola su 10 ancora scoperta

La situazione istituto per istituto

Nel dettaglio, secondo il prospetto pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale, risultano come «sedi libere», cioè senza un preside già assegnato, l’Istituto comprensivo di Azzano San Paolo, l’Ic Muzio in città, l’Ic Martiri della Resistenza di Calcio, l’Ic di Calusco, l’Ic Mastri caravaggini di Caravaggio, l’Ic di Cisano Bergamasco, l’Ic Abate Bravi di Cologno al Serio, l’Ic Lotto di Covo, l’Ic da Vinci di Mozzanica, l’Ic di Osio Sopra, l’Ic Valle Serina-San Pellegrino Terme, l’Ic Giovanni XXIII di Val Brembilla, l’Ic di Zogno, il Convitto Battisti di Lovere e – tra le superiori – il Quarenghi in città, il Betty Ambiveri di Presezzo e il Turoldo di Zogno. Il provveditorato regionale dà conto anche delle «entrate» e delle «uscite» interregionali dei dirigenti scolastici bergamaschi: in entrata da fuori Lombardia si segnala solo una preside, per l’Istituto comprensivo De Amicis di Treviglio, mentre sono 7 i trasferimenti di presidi fuori regione (che riguardano la Muzio in città, l’Ic da Vinci a Mozzanica, l’Ic di Azzano San Paolo, l’Ic di Osio Sopra, il Quarenghi, l’Ic di Zogno, che rimangono appunto scoperti, mentre l’Ic Grossi di Treviglio verrà coperto).

«Il dato sulle sedi scoperte è leggermente peggiorato», osserva Paola Manzullo, segretaria generale della Cisl Scuola: «Vuol dire che più di una scuola su dieci (il 12% circa, ndr) al momento è senza dirigente, anche se bisogna attendere quel che succederà a breve. Tra l’altro stiamo aspettando che esca anche un nuovo bando del concorso per i dirigenti, che è importante e necessario». Se il nuovo concorso inciderà sui dirigenti del futuro, in stand by c’è ancora una coda del precedente bando. «Siamo in attesa dell’immissione in ruolo dell’ultimo contingente del bando precedente per dirigenti scolastici – spiega Claudio Ghilardi, vicepresidente della sezione bergamasca dell’Associazione nazionale presidi –: si tratta di circa 150 docenti in tutta Italia. Tra l’altro la maggior parte dei posti ancora disponibili è proprio in Lombardia, circa 160-150: solo la Lombardia ha un numero di posti vacanti pari al totale dei nuovi dirigenti che verranno immessi in servizio, pare evidente che resteranno delle scoperture». Le mobilità interregionali sono peraltro aumentate: «Rispetto al passato è stata concessa la mobilità interregionale sul 100% dei posti – approfondisce Ghilardi –. Attendiamo che in agosto vengano confermate le immissioni in ruolo dell’ultimo concorso, vedremo quanti posti saranno occupati e si aggiornerà l’elenco delle sedi libere». Qualche posto potrebbe andare coperto grazie ai nuovi arrivi, altri resteranno vacanti e saranno colmati con le consuete reggenze.