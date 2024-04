Procura di Bergamo, Romanelli candidato unico

Romanelli era in lizza anche per il posto di procuratore di Torino. Ma per questa sede la quinta commissione ha proposto all’unanimità Giovanni Bombardieri. Sessantacinque anni, corrente Area, dal marzo 2023 Romanelli è procuratore reggente a Lodi. Ha un curriculum di tutto rispetto: dal 1992 al 2002 pm della Dda di Milano, poi al Dipartimento anti-terrorismo e al Dipartimento anticorruzione; dal 2012 procuratore aggiunto a Milano, coordinando il Dipartimento terrorismo ed eversione (le indagini sull’Isis portano anche la sua firma) e quello della criminalità informatica; dal 2016 al 2019 procuratore nazionale aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; dal 2019 al 2023 di nuovo a Milano per coordinare il Dipartimento dei reati economici e pubblica amministrazione.