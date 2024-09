Provincia, lo spoglio nella notte: ecco i nomi dei 16 consiglieri eletti

A tarda sera, domenica 29 settembre, alla Cittadella dello Sport era ancora tutto un fibrillare di calcolatrici, appunti e fogli Excel. Ma i numeri al termine dello spoglio avvenuto nella notte parlano di un centrosinistra che cresce a sette seggi, la Lega si ferma a tre, tre per la lista di Forza Italia, tre per FdI.

Conteggi fino a tarda notte

(Foto di Frau) Le operazioni di voto

(Foto di Frau) Le operazioni di voto

(Foto di Frau)

A rallentare in serata le operazioni anche diverse contestazioni di schede, soprattutto, sembra, per alcune incongruenze tra voti di lista e preferenze espresse.

Ecco i nomi dei sedici nuovi consiglieri provinciali: a eleggerli, nella giornata di domenica 29 settembre, erano chiamati quasi tremila amministratori comunali bergamaschi. La Cittadella dello Sport di via Monte Gleno ha visto per tutta la giornata l’andirivieni di sindaci e consiglieri, e in serata, per lo spoglio iniziato alle 22, si è affollata di «addetti ai lavori», dai parlamentari e consiglieri regionali a sindaci e segretari di partito (non manca, peraltro, chi ha «presidiato» per tutta la giornata).

Il momento della proclamazione intorno all’1.35 della notte tra il 29 e il 30 settembre

Ecco i nomi dei 16 consiglieri eletti

Per i Democratici e civici per la Bergamasca (centrosinistra) sono stati eletti sette consiglieri: Mauro Bonomelli, assessore a Costa Volpino, Erik Molteni, consigliere a Treviglio, Giorgia Gandossi, consigliera ad Albino, Simone Biffi, sindaco di Solza, Massimiliano Serra e Robi Amaddeo, consiglieri a Bergamo, e il sindaco di Stezzano Simone Tangorra. Per il centrodestra bergamasco, lista vicina a Fratelli d’italiano, ci sono tre consiglieri: Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio, Marco Gaverini, consigliere di maggioranza a Trescore, e Simone Nava, sindaco di Antegnate.

I Civici moderati per Bergamo (lista promossa da Forza Italia) eleggono tre consiglieri: Umberto Valois, segretario provinciale azzurro, Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio, e Massimo Cocchi, assessore a Calusco d’Adda. Scende a tre consiglieri la Lega: Matteo Macoli, vicepresidente uscente della Provincia e sindaco di Ponte San Pietro, il sindaco di Villongo Francesco Micheli e il primo cittadino di Treviglio Juri Imeri.

La partecipazione per fasce

L’affluenza ha dimostrato come la partita fosse rilevante e attesa per la politica locale: il dato del 69,4%, 2.059 votanti, è risultato persino in crescita rispetto al 2021, quando si eleggeva anche il presidente. Allora i votanti erano stati 1.958, il 66% circa.L’affluenza più alta si è registrata – come sempre – tra gli amministratori dei Comuni più grandi, il cui voto, per i meccanismi di ponderazione previsti dalla Legge Delrio, ha un «peso» superiore: sono arrivati tutti gli aventi diritto del capoluogo e i trevigliesi.

Oltre il 92% la partecipazione nei Comuni tra i 10mila e i 30mila abitanti, 86,2% tra i 5 e i 10mila, 73,7% dai 3 ai 5mila, e 52%, la partecipazione più bassa, nelle realtà al di sotto dei tremila abitanti.

Gandolfi fino al 2025

Il confronto nelle urne riguardava solamente il Consiglio provinciale: il mandato del presidente Pasquale Gandolfi, quadriennale, proseguirà invece fino alla fine del 2025. Il presidente dovrà ora confrontarsi con i nuovi equilibri dell’aula.

Il centrosinistra dei «Democratici e Civici per la Bergamasca» vede dunque crescere i propri seggi, salendo dagli attuali sei a sette. Si chiuse alla pari invece il «testa a testa» tra le tre liste di centrodestra. Tra i temi che si aprono ora c’è quello della vicepresidenza dell’aula: fino a domenica il «numero due» di Via Tasso era il leghista Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro, ma pare che al posto ambisca anche Forza Italia.

Deleghe e alleanze