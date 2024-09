Provincia, lo spoglio nella notte: ecco i nomi, le preferenze e le foto dei 16 consiglieri eletti

A tarda sera, domenica 29 settembre, alla Cittadella dello Sport era ancora tutto un fibrillare di calcolatrici, appunti e fogli Excel. Ma i numeri al termine dello spoglio avvenuto nella notte parlano di un centrosinistra che cresce a 7 seggi (più uno rispetto alla precedente consultazione), la Lega si ferma a 3 , tre per la lista di Forza Italia , 3 per FdI .

A rallentare in serata le operazioni anche diverse contestazioni di schede, soprattutto, sembra, per alcune incongruenze tra voti di lista e preferenze espresse.

settembre, erano chiamati quasi tremila amministratori comunali bergamaschi. La Cittadella dello Sport di via Monte Gleno ha visto per tutta la giornata l’andirivieni di sindaci e consiglieri, e in serata, per lo spoglio iniziato alle 22, si è affollata di «addetti ai lavori», dai parlamentari e consiglieri regionali a sindaci e segretari di partito (non è mancato, peraltro, chi ha «presidiato» per tutta la giornata).