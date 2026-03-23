Referendum, iniziato lo spoglio: a livello nazionale è avanti il no. In Lombardia e in Bergamasca sta vincendo il sì - La mappa in tempo reale
LE URNE. Subito alla chiusura dei seggi, in tutta Italia è partito lo spoglio: il no è avanti sul dato nazionale, mentre nella nostra provincia, così come in Lombardia, è il sì a predominare.
Italia
Al via lo spoglio del referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia, dalle 15 di lunedì 23 marzo: avanti il no a livello nazionale, in Bergamasca il si è nettamente più alto così come in tutta la regione Lombardia.
In Italia alle 16.30 vince il no con il 54.34% contro il sì (45.66%): siamo a oltre metà delle sezioni scrutinate. Lombardia controtendenza: vince il sì con il 53.65% contro il no al 46.35%. Siamo sempre oltre la metà delle sezioni scrutinate.
Su 983 sezioni provinciali di Bergamo sono state scrutinate 381 con il 61.04% per il sì e il 38.96% per il no. Si consideri che in questo dato non ci sono ancora le sezioni di Bergamo città.
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