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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026
in aggiornamento

Referendum, iniziato lo spoglio: a livello nazionale è avanti il no. In Lombardia e in Bergamasca sta vincendo il sì - La mappa in tempo reale

LE URNE. Subito alla chiusura dei seggi, in tutta Italia è partito lo spoglio: il no è avanti sul dato nazionale, mentre nella nostra provincia, così come in Lombardia, è il sì a predominare.

Redazione Web
Redazione Web
Referendum, iniziato lo spoglio: a livello nazionale è avanti il no. In Lombardia e in Bergamasca sta vincendo il sì - La mappa in tempo reale
Un dato nazionale in un fermo immagine

Italia

Al via lo spoglio del referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia, dalle 15 di lunedì 23 marzo: avanti il no a livello nazionale, in Bergamasca il si è nettamente più alto così come in tutta la regione Lombardia.

In Italia alle 16.30 vince il no con il 54.34% contro il sì (45.66%): siamo a oltre metà delle sezioni scrutinate. Lombardia controtendenza: vince il sì con il 53.65% contro il no al 46.35%. Siamo sempre oltre la metà delle sezioni scrutinate.

Su 983 sezioni provinciali di Bergamo sono state scrutinate 381 con il 61.04% per il sì e il 38.96% per il no. Si consideri che in questo dato non ci sono ancora le sezioni di Bergamo città.

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