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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026

Referendum sulla Giustizia 2026, l’affluenza e i risultati in Bergamasca

I DATI. Le mappe interattive con i risultati Comune per Comune.

Redazione Web
Redazione Web
Referendum sulla Giustizia 2026, l’affluenza e i risultati in Bergamasca
Lo spoglio dei voti, il 23 marzo in un seggio di Bergamo

Bergamo

La città di Bergamo sfonda il tetto del 68,82%, in provincia toccata la soglia del 65,25%. Nei Comuni di Castro, Costa Valle Imagna e Gorle oltre il 70% alle urne. Sono questi i dati principali dell’affluenza del referendum costtuzionale sulla giuziaira che si è enuto in Italia il 22 e 23 marzo.

Leggi qui l’articolo con tutte le affluenze nei due giorni e l’analisi dei dati

Una mappa interattiva è stata realizzata anche con i risultati, Comune per Comune. Con dei risultati interessanti e in controtendenza: subito alla chiusura dei seggi, alle 15 del 23 marzo, in tutta Italia è partito lo spoglio e il no è stato immediatamente avanti sul dato nazionale, mentre nella nostra provincia, così come in Lombardia, è stato il sì a predominare. Bergamo città invece boccia la riforma costituzionale sulla giustizia: è no il 54.2% dei voti.

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