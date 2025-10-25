Cronaca / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025
Regione, prima giunta lunedì con l’assessore Debora Massari
IL MINI-RIMPASTO . Ora c’è anche l’ufficialità. Debora Massari è a tutti gli effetti il nuovo assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda.
Venerdì Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha firmato il decreto di nomina per l’imprenditrice bresciana, figlia del notissimo pasticcere Iginio: vicina a Fratelli d’Italia, sarà assessore esterno in quanto non è consigliera regionale; lunedì prenderà parte alla sua prima seduta di Giunta a Palazzo Lombardia.
«Nel dare il benvenuto a Debora Massari – ha commentato Fontana – le auguro buon lavoro per un’esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente».
Debora Massari prende il posto di Barbara Mazzali (FdI), che si era dimessa mercoledì e che resta al Pirellone come consigliera «semplice». Si chiude così, per il momento, un mini-rimpasto tutto interno al partito meloniano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA