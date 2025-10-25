Regione, prima giunta lunedì con l’assessore Debora Massari

Venerdì Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha firmato il decreto di nomina per l’imprenditrice bresciana, figlia del notissimo pasticcere Iginio: vicina a Fratelli d’Italia, sarà assessore esterno in quanto non è consigliera regionale; lunedì prenderà parte alla sua prima seduta di Giunta a Palazzo Lombardia.