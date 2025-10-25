Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025

Regione, prima giunta lunedì con l’assessore Debora Massari

IL MINI-RIMPASTO . Ora c’è anche l’ufficialità. Debora Massari è a tutti gli effetti il nuovo assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Debora Massari
Debora Massari

Venerdì Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha firmato il decreto di nomina per l’imprenditrice bresciana, figlia del notissimo pasticcere Iginio: vicina a Fratelli d’Italia, sarà assessore esterno in quanto non è consigliera regionale; lunedì prenderà parte alla sua prima seduta di Giunta a Palazzo Lombardia.

«Nel dare il benvenuto a Debora Massari – ha commentato Fontana – le auguro buon lavoro per un’esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente».

Debora Massari prende il posto di Barbara Mazzali (FdI), che si era dimessa mercoledì e che resta al Pirellone come consigliera «semplice». Si chiude così, per il momento, un mini-rimpasto tutto interno al partito meloniano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia
Bergamo
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Arte, cultura, intrattenimento
moda
governo
Debora Massari
Attilio Fontana
Barbara Mazzali
Fratelli d’Italia