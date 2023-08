Rotonda di via Autostrada, lavori al via: «Pronta a fine ottobre»

L’obiettivo del Comune era quello di cominciare a luglio il cantiere per la nuova rotatoria che eliminerà il semaforo nel trafficato incrocio tra le vie Autostrada e Carnovali. Ma i lavori, frutto di un investimento di circa 1,7 milioni di euro per migliorare la viabilità, sono slittati causa riqualificazione dello svincolo dell’A4. Un’ordinanza ha imposto la chiusura, dal 24 luglio al 7 agosto, della bretella che si stacca dall’asse interurbano, dopo il sottopasso di Colognola, per collegarsi con la circonvallazione Paltriniano, in direzione di Campagnola. E per non appesantire ulteriormente la situazione tutti gli interventi in programma sulle principali direttrici d’accesso alla città sono stati rimandati.

Tanto che il cantiere per la rotatoria Autostrada-Carnovali, diametro previsto 47 metri, partirà a inizio settimana prossima. «L’impresa che si è aggiudicata i lavori (la ditta Suardi ndr) mi ha rassicurato: non ci saranno problemi a lavorare anche a scuole aperte - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla -. È la stessa ditta che realizzò la rotatoria gemella alla Malpensata, tra le vie don Bosco, Gavazzeni e Carnovali, lavorando proprio a scuole già aperte. Qui in via Autostrada peraltro scuole non ce ne sono e il volume di auto dirette verso la città è contenuto». La rotatoria sarà a due corsie, con gli attraversamenti pedonali in corrispondenza di ogni braccio della rotonda, eccezion fatta per quello lungo via Autostrada, che verrà soppresso perché troppo pericoloso.