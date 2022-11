Rsa, è allarme sui conti: oltre 3mila in lista d’attesa

Sono un tassello insostituibile e imprescindibile delle nostre comunità, e non è solo un modo di dire. Basta scorrere i numeri per rendersene conto, in concreto: l e 67 Rsa bergamasche accolgono quasi 6.500 anziani (sono 6.475 i posti letto autorizzati, praticamente tutti occupati) e con le attività territoriali (centri diurni, Adi, «Rsa aperta») intercettano altri 23mila utenti; nel 2021 occupavano 6.362 operatori (tra cui 424 medici, 1.112 infermieri, 4.165 tra Oss e Asa), che hanno erogato quasi 5,8 milioni di ore di assistenza socio-sanitaria. Un «mondo» praticamente equivalente a un grande comune della Bergamasca, e con richieste sempre in crescita: quest’anno sono state presentate 8.695 domande per entrare in Rsa, al 31 ottobre erano 3.135 le persone in liste d’attesa .