«Safe Halloween»: sequestrate oltre 17 mila decorazioni e maschere in Bergamasca

Oltre 17 mila articoli tra maschere, decorazioni e addobbi per Halloween sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito dell’operazione denominata «Safe Halloween».

L’attività, condotta dai militari della Compagnia di Treviglio, è scattata in vista delle festività di fine mese e ha portato alla segnalazione amministrativa di sei persone – rappresentanti legali di società di import-export – alla Camera di Commercio di Bergamo, per violazioni al Codice del Consumo.