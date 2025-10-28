Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

«Safe Halloween»: sequestrate oltre 17 mila decorazioni e maschere in Bergamasca

L’OPERAZIONE. La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato oltre 17 mila articoli di Halloween non conformi agli standard di sicurezza e segnalato sei persone alla Camera di Commercio.

Redazione Web
Redazione Web

Un’auto della Guardia di Finanza in una foto d’archivio
Un’auto della Guardia di Finanza in una foto d’archivio

Bergamo

Oltre 17 mila articoli tra maschere, decorazioni e addobbi per Halloween sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito dell’operazione denominata «Safe Halloween».

L’attività, condotta dai militari della Compagnia di Treviglio, è scattata in vista delle festività di fine mese e ha portato alla segnalazione amministrativa di sei persone – rappresentanti legali di società di import-export – alla Camera di Commercio di Bergamo, per violazioni al Codice del Consumo.

Controlli a tutela dei consumatori

Nel corso dei controlli, intensificati proprio in questi giorni, le Fiamme Gialle hanno individuato diverse attività commerciali nella bassa pianura bergamasca che esponevano per la vendita prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Si tratta di articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini tra i 7 e i 14 anni, principali destinatari di questo tipo di prodotti.

Tutela della concorrenza e della sicurezza

L’operazione assume particolare rilievo non solo per l’alto numero di articoli sequestrati, ma anche per il suo impatto sulla tutela delle imprese regolari e della sicurezza dei consumatori.

«La Guardia di Finanza di Bergamo ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi, con l’obiettivo di garantire un mercato equo e sicuro, in cui gli operatori economici onesti possano competere nel rispetto delle regole e i cittadini acquistare in tranquillità» si legge in una nota.

