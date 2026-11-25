Uno «scattino», niente di più. Nella rincorsa dei salari all’inflazione, sembra non esserci gara: i prezzi corrono, le buste paga camminano. Vale ovunque e pure in Bergamasca, secondo l’ultima rilevazione dell’Inps, che ieri ha diffuso gli ultimi dati sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel settore privato, una platea che sfiora i 400mila addetti.

Nel 2025, facendo la media tra tutti coloro che hanno lavorato (quindi comprendendo anche chi non lo ha fatto per 365 giorni, ma per periodi «spezzettati»), in Bergamasca si viaggiava

I prezzi corrono mentre le buste paga camminano sui 27.670 euro lordi annui (indicativamente, sui 22mila netti), con un rialzo del 2,5% rispetto al 2024. Una sorta di «contentino», visto che l’inflazione tra un anno e l’altro è stata dell’1,5%, e dunque qualcosa, sul fronte del potere d’acquisto, s’è recuperato.

Ed è stato così tanto nei ceti bassi quanto in quelli medi, perché gli operai (s’intende l’inquadramento generale, non solo in ambito manifatturiero ma in tutti i settori) hanno registrato un 2,5%, gli impiegati un più 2,4% e i quadri un più 2,3%; quasi in linea con il carovita gli apprendisti (più 1,4%, ma si tratta solo di 15mila lavoratori), risultano invece in frenata i compensi dei dirigenti (meno 0,2%). Bergamo è l’undicesima provincia con le retribuzioni medie maggiori (una posizione in meno del 2024), in una graduatoria sempre dominata da Milano (36.714 euro).

Il medio periodo

Tutto bene? No, e lo confermano tanto il presente quanto il medio periodo. Il 2025 non era ancora condizionato dall’ultimo stravolgimento geopolitico, la guerra in Iran che ha infiammato i prodotti energetici e condizionato il resto dell’economia, riportando l’inflazione a livelli elevatissimi (5,5% la situazione a ottobre, e difficilmente gli stipendi possono eguagliare questo ritmo). Lo sguardo ampio sul decennio, viceversa, fa intendere che il valore reale delle retribuzioni sia invece calato.

Nel 2015, sempre prendendo a riferimento le analisi dell’Inps, la retribuzione media di un dipendente della Bergamasca era di 23.900 euro lordi annui (attorno ai 18.600 netti): da allora, l’aumento nominale – quello sulla carta – è stato del 15,8%. Nel medesimo arco temporale, secondo l’Istat l’indice standardizzato dei prezzi (che prende come base il 2015) è passato da 100 a 119,1, quindi con un aumento di 19,1 punti. Mettendo a rapporto le due dimensioni, ne deriva che il potere d’acquisto – che però va misurato sul netto, che ha piccole differenze tra contribuente e contribuente per via di detrazioni e deduzioni – sia diminuito di circa tre punti nell’ultimo decennio. In soldoni, è come se mancassero – oggi rispetto ad allora – quasi 800 euro all’anno.

Le reazioni

È la ceralacca statistica di ciò che si coglie nella quotidianità. «Il potere d’acquisto si difende con rinnovi contrattuali puntuali e che abbiano dei meccanismi di tutela adeguati ad allinearsi all’inflazione – rimarca Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo –. Il recente accordo sulla rappresentanza è positivo, introduce alcuni automatismi, ma serve

«Il potere d’acquisto si difende con rinnovi contrattuali puntuali» anche una leva che sterilizzi il fiscal drag». Quando lo scorso venerdì è stato eletto segretario generale della Cisl di Bergamo, Angelo Murabito aveva indicato il salario come «prima emergenza», perché «oggi vale meno di un anno fa»: «Bollette, spesa, affitto, mutuo: per le famiglie che vivono di un salario o di una pensione il carovita pesa ogni mese di più, e i contratti da soli non tengono il passo – ribadisce Murabito –. Anche il welfare non può restare un privilegio di chi lavora in una grande impresa».

E se è vero che qui la disoccupazione è ai minimi, «avere un lavoro non significa necessariamente avere un reddito sufficiente per vivere – sottolinea Pasquale Papaianni, coordinatore confederale della Uil orobica –. La precarietà non riguarda soltanto il contratto, ma condiziona l’autonomia delle persone, la possibilità di accedere a una casa e di costruire una pensione dignitosa».

Il divario di genere

Sempre ampio il divario di genere: in media, la busta paga di una donna è inferiore di un terzo a quella degli uomini (un distacco praticamente invariato da dieci anni). Succede perché tra le lavoratrici è frequente l’incidenza del part-time e limitata l’ascesa ai livelli apicali. «Servono servizi pubblici a sostegno della famiglia – riflette Toscano –, anche così si creano