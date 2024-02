Sanremo, è la serata finale. Subito la classifica provvisoria, poi le esibizioni-Diretta

Ultimo atto della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dopo la serata delle cover vinta da Geolier, siamo arrivati al gran finale. Un’edizione del Festival che forse non sarà ricordata per le canzoni, ma sicuramente per gli ascolti: venerdì addirittura si sono registrati i numeri più alti di sempre.

Sul palco saliranno di nuovo tutti gli artisti, trenta esibizioni più una serie di ospiti. Sarà la serata di Fiorello che affiancherà alla presentazione Amadeus, fino a qui era stato autore solo di alcune incursioni.

Segui qui la nostra diretta con le foto e momenti salienti dall’Ariston a partire dalle 20.30.

Gli ospiti della quinta serata

Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare «Màkari 3», Gigliola Cinquetti per i 60 anni di «Non ho l’età» e il ballerino Roberto Bolle gli ospiti della serata. Sul palco della nave ormeggiata al largo di Sanremo si esibirà il rapper Tedua, mentre in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà Tananai.

L’ordine di uscita dei trenta artisti in gara

Renga Nek - Pazzo di te

BigMama - La rabbia non ti basta

Gazzelle - Tutto qui

Dargen D’Amico - Onda alta

Il Volo - Capolavoro

Loredana Bertè - Pazza

Negramaro - Ricominciamo tutto

Mahmood - Tuta gold

Santi Francesi - L’amore in bocca

Diodato - Ti muovi

Fiorella Mannoia - Mariposa

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Alfa - Vai!

Irama - Tu no

Ghali - Casa mia

Annalisa - Sinceramente

Angelina Mango - La noia

Geolier - I p’ me, tu p’ te

Emma - Apnea

Il Tre - Fragili

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Maninni - Spettacolare

La Sad - Autodistruttivo

Mr. Rain - Due altalene

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Sangiovanni - Finiscimi

Clara - Diamanti grezzi

Bnkr44 - Governo punk

Rose Villain - Click boom!

Come si vota: il televoto e le giurie