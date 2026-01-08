Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026
Scanzorosciate e Treviolo, due arresti per spaccio nella serata del 7 gennaio
STUPEFACENTI. Due operazioni distinte dei carabinieri. Per entrambi obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.
Bergamo
Due arresti per spaccio, nella serata del 7 gennaio, da parte dei carabinieri. In due episodi distinti.
A Scanzorosciate
Il primo a Scanzorosciate. Durante un controllo, un uomo originario del Marocco, classe 1987 e residente in provincia di Bergamo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina e 435 euro in contanti. È stato arrestato e nella mattinata dell’8 gennaio si è svolto il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.
A Treviolo
Il secondo episodio a Treviolo: un 25enne bergamasco è stato notato con fare sospetto nel parco «Santa Caterina». A seguito di controllo è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale vario per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato in flagranza e la mattina dell’8 gennaio il giudice ha convalidato l’arresto, applicando la stessa misura: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.
