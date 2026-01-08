Scanzorosciate e Treviolo, due arresti per spaccio nella serata del 7 gennaio

A Scanzorosciate

Il primo a Scanzorosciate. Durante un controllo, un uomo originario del Marocco, classe 1987 e residente in provincia di Bergamo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina e 435 euro in contanti. È stato arrestato e nella mattinata dell’8 gennaio si è svolto il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.