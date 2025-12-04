Sciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati

A seguito della tragica scomparsa di Mohssine Ghouati, 27enne vittima di un infortunio mortale mentre lavorava alla «Montello spa», i sindacati Fiom, Filt, Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo, insieme a Uiltrasporti, hanno incontrato l’azienda: «L’incontro è stato interlocutorio - spiegano in una nota - ci sono stati illustrati i passaggi effettuati da Carabinieri, Ats, Ispettorato del Lavoro e Inail, e ci è stata confermata la piena collaborazione con le autorità. Il fatto che il lavoratore fosse impiegato in subappalto conferma ancora una volta quanto una filiera così lunga aumenti i rischi e come troppo spesso, a pagare, siano gli anelli finali della catena».

Sciopero e assemblee

Intanto si sono svolte due assemblee, alle 5 e alle 13, ed è stato proclamato sciopero per l’intera giornata: per rispetto del lavoratore deceduto e per ribadire che «sulla sicurezza non ci possono essere sconti di alcun tipo». Il turno notturno e quello della mattina hanno aderito quasi completamente, fanno sapere i sindacati, fermando i reparti. Hanno partecipato, oltre ai dipendenti diretti, anche quelli della cooperativa che si occupa della cernita della plastica, i dipendenti delle agenzie presenti in stabilimento e il personale dell’impresa di pulizie.