Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Sciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati

LA MOBILITAZIONE. Due assemblee, alle 5 e alle 13. I sindacati: «Abbiamo chiesto all’azienda di costituire un coordinamento per la sicurezza».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lo sciopero alla Montello
Lo sciopero alla Montello

Bergamo

A seguito della tragica scomparsa di Mohssine Ghouati, 27enne vittima di un infortunio mortale mentre lavorava alla «Montello spa», i sindacati Fiom, Filt, Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo, insieme a Uiltrasporti, hanno incontrato l’azienda: «L’incontro è stato interlocutorio - spiegano in una nota - ci sono stati illustrati i passaggi effettuati da Carabinieri, Ats, Ispettorato del Lavoro e Inail, e ci è stata confermata la piena collaborazione con le autorità. Il fatto che il lavoratore fosse impiegato in subappalto conferma ancora una volta quanto una filiera così lunga aumenti i rischi e come troppo spesso, a pagare, siano gli anelli finali della catena».

Leggi anche

Sciopero e assemblee

Intanto si sono svolte due assemblee, alle 5 e alle 13, ed è stato proclamato sciopero per l’intera giornata: per rispetto del lavoratore deceduto e per ribadire che «sulla sicurezza non ci possono essere sconti di alcun tipo». Il turno notturno e quello della mattina hanno aderito quasi completamente, fanno sapere i sindacati, fermando i reparti. Hanno partecipato, oltre ai dipendenti diretti, anche quelli della cooperativa che si occupa della cernita della plastica, i dipendenti delle agenzie presenti in stabilimento e il personale dell’impresa di pulizie.

«Come organizzazioni sindacali - prosegue la nota - abbiamo richiesto la costituzione di un coordinamento per la sicurezza, vista la complessità delle lavorazioni e della stessa struttura interna della Montello spa, dove convivono più contratti: metalmeccanico, gomma-plastica, logistica, multiservizi e somministrazione. Parliamo infatti di un sito dove operano 440 lavoratori assunti direttamente dalla Montello e 60 somministrati, 300 dipendenti diretti della cooperativa che si occupa della cernita e 50 somministrati, oltre a 30 manutentori di un’azienda esterna e 30 addetti dell’impresa di pulizie. Abbiamo inoltre condiviso con l’azienda la necessità di attivare iniziative economiche di sostegno alla famiglia del lavoratore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
sciopero
Salute, Sicurezza sul lavoro
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Mohssine Ghouati
Montello Spa
Fiom
Filt
Filctem
Uiltrasporti