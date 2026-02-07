Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

Scritte No Vax al Centro Sportivo Coni

ATTI VANDALICI. La banda delle scritte No Vax torna a colpire a Bergamo. Nella notte ignoti hanno imbrattato i muri dell’impianto indoor del Centro Sportivo Coni, in via Monte Gleno 2.

Filippo Curnis
Filippo Curnis

Bergamo

La banda delle scritte No Vax torna a colpire a Bergamo. Nella notte ignoti hanno imbrattato i muri dell’impianto indoor del Centro Sportivo Coni, in via Monte Gleno 2. Le scritte, riconducibili alla stessa matrice di quelle apparse poco più di una settimana fa sulle vetrate della sede Cgil di via Garibaldi, hanno coperto una vasta porzione della facciata esterna della struttura sportiva.

A dare l’allarme stamattina è stato il titolare dell’officina che confina con l’impianto. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono al lavoro gli agenti della questura e gli uomini della Digos, che hanno effettuato i primi rilievi per accertare le responsabilità e verificare eventuali collegamenti con gli episodi precedenti. Non si segnalano danni all’interno della struttura.

