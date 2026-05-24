Si aprono i seggi in 14 Comuni della Bergamasca. Segui lo spoglio sul nostro sito

Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25, dalle 7 alle 15, per 37mila elettori della provincia di Bergamo. Quattordici i Comuni al voto, dai 1.141 metri di altitudine di Valleve e della vicina Mezzoldo, in Valle Brembana, all’unico paese di pianura, Cividate al Piano. Il voto attraversa l’hinterland con Almè e Sorisole, tocca la Valle Seriana con Clusone, Cene, Gazzaniga, Oneta, e sale in Val di Scalve con Colere. Coinvolti anche il lago d’Iseo con Parzanica e Solto Collina, la Val Cavallina con Borgo di Terzo e la Valle Imagna con Fuipiano.