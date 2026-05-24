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Cronaca / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026

Si aprono i seggi in 14 Comuni della Bergamasca. Segui lo spoglio sul nostro sito

AMMINISTRATIVE. Trattandosi di Paesi sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. I risultati a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio.

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Filippo Magni
Filippo Magni

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Si aprono i seggi in 14 Comuni della Bergamasca. Segui lo spoglio sul nostro sito
Oggi e domani al voto

Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25, dalle 7 alle 15, per 37mila elettori della provincia di Bergamo. Quattordici i Comuni al voto, dai 1.141 metri di altitudine di Valleve e della vicina Mezzoldo, in Valle Brembana, all’unico paese di pianura, Cividate al Piano. Il voto attraversa l’hinterland con Almè e Sorisole, tocca la Valle Seriana con Clusone, Cene, Gazzaniga, Oneta, e sale in Val di Scalve con Colere. Coinvolti anche il lago d’Iseo con Parzanica e Solto Collina, la Val Cavallina con Borgo di Terzo e la Valle Imagna con Fuipiano.

Per votare occorrono tessera elettorale e documento d’identità: chi ne fosse sprovvisto può recarsi all’anagrafe del Comune di residenza per richiederli d’urgenza. Si vota per scegliere il sindaco e i membri del Consiglio comunale: per esprimere il voto per il primo cittadino si può tracciare un segno sul nome del candidato o sulla lista a lui collegata. In questo secondo caso, il voto viene attribuito automaticamente anche al candidato.

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Per quanto riguarda la scelta dei consiglieri comunali, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza, mentre nei Comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze purché si indichino un uomo e una donna. Nel caso in cui vengano scritti i nomi di due candidati dello stesso sesso, verrà considerata valida solo la preferenza espressa sulla riga superiore.

Trattandosi di quattordici Comuni sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio: i nuovi sindaci saranno noti già tra il pomeriggio e la serata di domani.

Lo spoglio in diretta sul sito

Il nostro sito ecodibergamo.it seguirà la tornata amministrativa con aggiornamenti in tempo reale, dai dati sull’affluenza fino allo spoglio. I riflettori si accenderanno soprattutto lunedì 25 maggio dalle 15, per accompagnare i lettori passo dopo passo, fino alla proclamazione dei nuovi primi cittadini. Il portale proporrà l’esito del voto anche con l’ausilio di mappe interattive e sempre aggiornate, arricchite da commenti e dichiarazioni a caldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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