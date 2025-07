Sigarette, lattine e impianti stereo: 70 chili di rifiuti raccolti alla Celadina

Insieme, per prendersi cura dei parchi e degli spazi pubblici raccogliendo i rifiuti abbandonati. Sono 50 i cittadini e i membri delle associazioni ambientaliste che questa mattina, domenica 20 luglio, hanno partecipato all’evento di cittadinanza attiva promosso da Plastic Free in collaborazione con il Comune al Parco Baden Powell a Celadina . Due ore di camminata nel parco e nelle aree limitrofe del quartiere per ripulire dall’immondizia incivilmente scaricata nei prati, nelle aiuole, lungo i marciapiedi. E con indosso i guanti, aiutandosi con sacchetti e pinze, il gruppo di volontari - composto oltre che da Plastic Free anche da membri delle associazioni La Via della Felicità, dei Giovani musulmani di Bergamo, dai ragazzi del Rotaract e di Moez, presenti anche con il ruolo di guardie eco-zoofile - hanno raccolto la bellezza di 70 chili di spazzatura di ogni tipo . Dai mozziconi di sigaretta alle bottiglie di birra, da piccoli involucri di plastica ad assi di legno.

«Abbiamo trovato anche sigarette e impianti stereo», racconta l’assessore alla Transizione ecologica Oriana Ruzzini, che si è unita ai cittadini dando il buon esempio. «Abbiamo voluto aderire alla richiesta di portare la pulizia delle aree pubbliche nei quartieri, che significa portare anche educazione e rispetto per l’ambiente - afferma Ruzzini -. Ci rendiamo conto che quella dell’abbandono dei rifiuti è una lotta impari e non ci illudiamo di vincerla oggi, ma se da un lato c’è l’inciviltà, dall’altro c’è anche una popolazione che decide di fare squadra per cambiare le cose. Un messaggio che speriamo arrivi alla cittadinanza - conclude l’assessore -. I rifiuti non solo non vanno abbandonati, ma possono anche essere raccolti facendo massa critica».