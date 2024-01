Sindaco di Bergamo, Andrea Pezzotta è il candidato del centrodestra

È Andrea Pezzotta il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative 2024 a Bergamo. Il suo nome circolava già da tempo e sabato 13 gennaio è arrivata l’investitura ufficiale: «L’odierna riunione - si legge in un comunicato stampa - dei coordinatori regionali lombardi del Centrodestra - on. Carlo Maccari (FDI), on. Fabrizio Cecchetti (Lega), on. Alessandro Sorte (FI) e on. Alessandro Colucci (Noi Moderati) - ha condiviso, all’unanimità, sul nome dell’avvocato Andrea Pezzotta quale candidato unitario del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative per il Comune di Bergamo, con l’unanime convinzione che si tratti della figura più indicata per vincere le elezioni e garantire alla città di Bergamo il miglior sindaco possibile».