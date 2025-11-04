Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Sospesa attività e 18mila euro di multa: nel ristorante tutti i lavoratori erano in nero

LA DECISIONE. Cinque lavoratori su cinque senza contratto, è l’esito di un controllo dell’ispettorato del lavoro e dei carabinieri di Bergamo in un ristorante della provincia.

Bergammo

Un ristorante della provincia di Bergamo è stato sospeso per lavoro nero dopo che gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl), insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno scoperto che tutti i dipendenti erano impiegati senza contratto.

Scoperti cinque lavoratori irregolari

Durante il controllo, il personale ispettivo ha trovato cinque lavoratori, tutti sprovvisti di regolare assunzione. L’azienda, secondo quanto accertato, impiegava il 100% di manodopera in nero, in violazione delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

Sospesa l’attività e sanzioni per 18 mila euro

A seguito delle verifiche, l’Itl di Bergamo ha disposto la sospensione immediata dell’attività. Al titolare del locale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per circa 18.000 euro.

Intensificati i controlli nel settore della ristorazione

L’intervento rientra in una più ampia campagna di controlli avviata dall’Itl di Bergamo per contrastare il lavoro irregolare nel settore della ristorazione, un ambito spesso esposto a fenomeni di sfruttamento e mancato rispetto delle tutele contrattuali.

Bergamo
Lavoro
Impiego
Rapporto Lavoro
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Giustizia, Criminalità
Criminalità