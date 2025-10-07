Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 07 Ottobre 2025

«Spese non pagate, problemi per il 30% dei condomini»

L’ALLARME MOROSITÀ. Gli amministratori: «Oggi assistiamo ad un incremento delle difficoltà. E rispetto al passato ci si interessa meno della vita comune».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
È allarme morosità anche per le spese condominiali
È allarme morosità anche per le spese condominiali

«Nel 15-20% delle locazioni c’è un mancato pagamento delle spese condominiali. Se aggiungiamo anche chi paga in ritardo, è verosimile che il 30-35% dei condomini viva situazioni di questo tipo». Bruno Negrini, presidente dell’Anaci Bergamo, l’associazione degli amministratori condominiali e immobiliari, traccia le stime sulla base di un’esperienza consolidata. È questo uno dei temi più sentiti per i proprietari di casa, e in tempi di fragilità economica i timori si acuiscono. E per chi invece si ritrova a gestire gli edifici, la questione ha conseguenze concrete: «Su un condominio di media grandezza – ragiona Negrini -, avere questi problemi vuol dire stentare nel chiudere il bilancio». In anni recenti, il periodo più critico è stato quello a cavallo tra 2022 e 2023: «Lì, con l’aumento dei costi energetici, lo scenario era tremendamente preoccupante – ricorda Negrini -. Qualche risvolto c’è ancora, ma sembra essersi normalizzato».

Come nel sistema dei vasi comunicanti, le posizioni di inquilino e proprietario sono strettamente collegate: «Quando l’inquilino non liquida, deve subentrare il proprietario – ricorda Cristiano Angioletti, amministratore condominiale e consigliere dell’Anaci Bergamo -, e quindi l’affittuario è in un certo senso più “ammortizzato”: oggi vediamo un nuovo incremento delle difficoltà proprio sul lato del locatore». Alla base c’è una questione reale: «L’incremento del costo della vita si fa sentire e anche le spese condominiali seguono la stessa dinamica, mentre i redditi non tengono il passo – aggiunge Angioletti -. Va aggiunto un elemento, quello del cambiamento delle dinamiche della vita in condominio: riflette l’andamento dei tempi, c’è più individualismo e ci si interessa meno della vita comune». Con maggior rischio di degrado, oppure di deterioramento delle relazioni tra vicini di casa e magari un aumento della litigiosità.

I proprietari

Il mattone è da sempre un investimento, ma può essere minato da queste incognite. «Stiamo rilevando un aumento dei conduttori che pagano sì l’affitto, ma faticano a saldare gli oneri condominiali – osserva Federica Margiotta, vicepresidente di Appe Confedilizia Bergamo, associazione dei piccoli proprietari immobiliari -. Questo si ripercuote sul locatore, che deve far fronte anche a tali costi». Ma cosa impatta su queste criticità? «È all’incirca dal 2016 che i costi stanno salendo, poi c’è stata l’accelerazione nel periodo dello scoppio della guerra in Ucraina – prosegue Margiotta -. Inoltre, l’incremento dei canoni di locazione, legato all’inflazione, fa sì che le spese per l’abitazione siano complessivamente più alte, mentre i salari dei conduttori restano invariati. Come realtà associativa cerchiamo spesso di trovare un punto d’incontro tra la proprietà e il conduttore, soprattutto di fronte a esigenze specifiche dovute a eventi imprevedibili».

E se l’inquilino non versa le spese condominiali, cosa succede?

«Se la morosità di questi oneri supera l’ammontare di due mensilità dell’affitto, si può richiedere lo sfratto – spiega l’avvocato Giorgio Boldizzoni, specializzato in materia immobiliare e già presidente di Appe Confedilizia Bergamo -. Nella prassi, però, di frequente queste situazioni si trascinano a lungo, oppure si prova a rateizzare, o viceversa si aprono dei contenziosi sull’impostazione delle spese e della gestione dell’amministratore. Questa è una materia molto complessa, soprattutto negli immobili più grandi: dove vi sono decine di appartamenti, siamo di fronte a bilanci paragonabili a quelli di una piccola azienda. In più, la giurisprudenza non è univoca: una volta la Cassazione era costante nel far valere le ragioni del proprietario, oggi siamo di fronte a sentenze di orientamento più vario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Questioni sociali (generico)
Servizi finanziari
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
Cristiano Angioletti
Federica Margiotta
Giorgio Boldizzoni
Cassazione