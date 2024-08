Stazione autolinee, 24enne accoltellato nella notte: è grave

Un giovane, di origini nordafricane è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica 4 agosto in via Bono, nei pressi della stazione autolinee a Bergamo: si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni per le ferite riportate alla gola e al petto .

Il 24enne è stato soccorso da un’automedica e un’ambulanza prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni dove è ricoverato in terapia intensiva. Il giovane è in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ci sono tracce al momento dell’aggressore su cui pende l’accusa di tentato omicidio.