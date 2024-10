è rappresentato da una lieve diminuzione degli incidenti rispetto ai dodici mesi precedenti: il numero degli incidenti è passato da 927 del 2022 agli 891 dello scorso anno, con una riduzione del 4%, così come il calo dei feriti da 1.159 a 1.098 pari ad un meno 2,5%. Rimane invece stabile a cinque il numero delle vittime. I pedoni sono rimasti coinvolti in 107 incidenti: il 40% è stato corresponsabile del sinistro con il proprio comportamento mentre il 50% non ha avuto alcuna responsabilità.

Le cause più frequenti di incidenti stradali

Fa impressione anche il numero dei feriti «baby» utenti della strada in età compresa fra zero e tredici anni: cinque erano in sella alla loro bicicletta, 26 viaggiavano come passeggeri, mentre otto, quali pedoni, sono stati investiti.

I costi sociali degli incidenti stradali

D’altro canto non si può tralasciare la riflessione sui costi sociali per ogni persona ferita o deceduta in un incidente. Per ogni persona deceduta il costo è di 1.812.989 euro; per ogni persona ferita in un incidente stradale è di 45.210 euro. Si deve poi aggiungere il costo sociale per ogni incidente stradale che è di 12.394 euro. Il costo sociale, è bene ricordarlo, non rappresenta una spesa effettivamente sostenuta , ma una quantificazione dei principali oneri economici che gravano sulla collettività a causa degli incidenti.