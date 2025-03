Studenti aggrediti dai coetanei. I genitori: le istituzioni ci ascoltino

«Serve maggiore sorveglianza del centro, anche in borghese»

«Anche a livello nazionale queste problematiche di sicurezza sono emerse in un servizio di Striscia la notizia. La nostra città spicca per questi temi e i nostri ragazzi ci vadano di mezzo: è intollerabile»

L’episodio del quattordicenne malmenato in via Piatti perché consegnasse quanto aveva in tasca – la mamma ha raccontato che gli aggressori, in erano 7/8 e volevano 20 euro: le indagini per risalire ai responsabili sono ancora in corso – è infatti solo l’ennesimo di una lunga serie di analoghi casi, spesso per fortuna di entità meno grave, avvenuti in centro città e che stanno preoccupando le mamme e i papà. «Si è detto che una soluzione potrebbe essere l’aumento del numero di telecamere – sottolinea un genitore del comitato –: in realtà, a nostro avviso quello che serve è una maggiore sorveglianza del centro, anche in borghese. Già dallo scorso anno avevamo chiesto di poter essere inseriti come Coor.Co.Ge al tavolo in Prefettura sull’osservatorio del disagio giovanile, ma non siamo mai effettivamente stati coinvolti. Ci spiace, perché in alternativa dovremmo organizzare come genitori delle iniziative e manifestazioni per richiamare l’attenzione su un tema che, invece, dovrebbe essere affrontato nelle sedi più adeguate e soprattutto coinvolgendoci. Anche a livello nazionale queste problematiche di sicurezza sono emerse in un servizio di Striscia la notizia. La nostra città spicca per questi temi e i nostri ragazzi ci vadano di mezzo: è intollerabile».