Superbonus, investimenti per 1,4 miliardi. Ora è allarme fondi: imprese a rischio

L’incertezza sui fondi del superbonus, l’agevolazione fiscale prevista dal decreto Rilancio del 2020 e che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute (dal 1° luglio 2020 in poi) per interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico degli edifici, rischia di mettere in ginocchio migliaia di imprese. S econdo i calcoli di Cna Confartigianato, sarebbero 33mila in Italia le imprese a rischio fallimento se non dovessero arrivare i fondi disponibili per i lavori già iniziati, e il plafond originario di 33,3 miliardi di euro è già stato superato di 400 milioni, con 33,7 miliardi prenotati sui 33,3 appunto stanziati . E anche nella Bergamasca aumenta la preoccupazione sulla sorte dei fondi e sulla loro effettiva disponibilità per le imprese, visto che gli istituti di credito non stanno riattivando il meccanismo di acquisto dei crediti, penalizzando le imprese che hanno avviato i cantieri e maturato i crediti nei confronti dello Stato, senza però trovare banche disposte ad acquistarli. Con il rischio di un costo sociale enorme.