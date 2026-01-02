Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Tenta il furto in città, si accende la telecamera e scappa

IN CENTRO. In viale Vittorio Emanuele il 24 dicembre ripreso un uomo con una torcia, il proprietario: «Terzo caso, sale la preoccupazione».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’uomo ripreso dalle telecamere
L’uomo ripreso dalle telecamere

Ancora ladri in viale Vittorio Emanuele dopo il furto a casa dell’imprenditore Alberto Perolari il 14 novembre e quello tentato nella villa di Carlo Jannone il 6 dicembre.

La vigilia di Natale alle 5.20 un uomo ha scavalcato il cancello di un’abitazione singola ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza: «È arrivato in cortile – racconta il proprietario – le telecamere si sono accese e lui si è accorto di essere stato ripreso: si è nascosto ed è scappato. Io ho visto tutto al mattino e ho presentato denuncia in questura. Sono preoccupato perché a quell’ora ero in casa e stavo dormendo ed è già il terzo episodio in viale Vittorio Emanuele. Siamo in balia di persone senza scrupoli che non esitano a entrare nelle case anche quando la gente è all’interno».

