Tentano un furto in casa, ma la polizia le blocca in Malpensata: due donne denunciate - Il vademecum contro i ladri

Nella mattinata di sabato 2 agosto, la Polizia di Stato di Bergamo ha sventato un furto grazie ai servizi intensificati contro i reati predatori. Nella zona tra via Spino e via Carnovali, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’auto con due donne che osservavano gli stabili con fare sospetto. Fermate per un controllo, sono risultate avere precedenti per reati contro il

Cacciavite, guanti e arnesi da scasso ritrovati nell’auto di due ladri dalla Polizia di Stato patrimonio. Nell’auto sono stati trovati cacciaviti, guanti e arnesi da scasso. Le due, italiane e domiciliate in provincia, sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate e segnalate alla Divisione Anticrimine per l’allontanamento da Bergamo con divieto di ritorno.

Le Forze dell’ordine intensificano i controlli in agosto, un mese sinonimo in generale di partenze per le vacanze estive. Proprio in questo periodo, migliaia di abitazioni in tutta Italia rimangono incustodite per giorni o settimane, diventando obiettivi privilegiati per i ladri. Per partire in tranquillità e ridurre al minimo i rischi, bastano alcune semplici ma efficaci precauzioni.

Sicurezza fisica dell’abitazione

Prima di tutto, è fondamentale verificare che tutte le porte e le finestre siano ben chiuse. È vivamente sconsigliato lasciare finestre aperte o socchiuse, soprattutto se si vive ai piani bassi o in assenza di grate di protezione. L’installazione di inferriate, porte blindate o sistemi di chiusura rinforzati rappresenta uno strumento importante per aumentare il livello di sicurezza.

Attivare antifurto e videosorveglianza

Se la casa è dotata di un sistema di allarme o di videosorveglianza – fortemente consigliati – è essenziale attivarli prima di partire, anche se l’assenza sarà di pochi giorni. Molti sistemi moderni permettono la gestione da remoto tramite smartphone, offrendo un ulteriore livello di controllo e serenità anche a chilometri di distanza.

Evitare segnali di assenza

Una casa che appare disabitata attira l’attenzione. È importante evitare dettagli che possano rivelare l’assenza dei proprietari: la posta accumulata nella cassetta, ad esempio, è un segnale evidente. Chiedere a un vicino o a un amico di fiducia di ritirarla regolarmente può fare la differenza. Anche lo zerbino arrotolato – magari spostato da addetti alle pulizie condominiali – va riposizionato con attenzione. Per scoraggiare eventuali malintenzionati, può essere utile simulare la presenza della famiglia all’interno dell’abitazione. Lasciare accesa una luce, una radio o il televisore – magari collegati a un timer – può far sembrare la casa abitata. In commercio esistono anche dispositivi domotici programmabili per accensioni e spegnimenti a orari stabiliti.

Gestire con attenzione la partenza

Anche il momento della partenza va gestito con discrezione. Se si parte in auto, meglio caricare il veicolo in garage o in un’area non visibile dalla strada, per non dare nell’occhio. Inoltre, non è mai una buona idea lasciare le chiavi di scorta in luoghi “classici” come sotto lo zerbino, nel vaso di fiori o nella cassetta della posta: sono i primi posti controllati dai ladri. Meglio affidarle a una persona di fiducia.

Attenzione ai social media

Uno degli errori più comuni è annunciare la partenza pubblicamente, postando foto della vacanza in tempo reale. Condividere itinerari o immagini di oggetti di valore, come gioielli o dispositivi elettronici, può esporre a rischi evitabili. È preferibile postare i contenuti al ritorno, mantenendo un basso profilo durante l’assenza.

Coinvolgere i vicini e collaborare

La rete di vicinato resta uno dei metodi più efficaci per prevenire i furti. Informare i vicini della propria assenza e chiedere loro di tenere d’occhio l’abitazione è una buona abitudine. Anche un semplice sguardo quotidiano può aiutare a scoraggiare intrusioni o a segnalare situazioni sospette.

Contattare subito le Forze dell’ordine in caso di dubbi

In presenza di movimenti sospetti o persone che si aggirano senza motivo nei pressi dell’abitazione di un vicino, è sempre meglio contattare le Forze dell’ordine. Agire tempestivamente può fare la differenza. Se al ritorno ti accorgi di tentativi di scasso falliti, denunciali comunque: in questo modo per la polizia sarà più facile monitorare quello che succede nella tua zona.

Evitare di lasciare oggetti di valore in casa