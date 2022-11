«Tentò di invitarla a salire sul furgone». Muratore a processo: «Adescò 12enne»

Un uomo al volante di un furgonato bianco le si sarebbe avvicinato mentre camminava sola in un parcheggio, rivolgendole un apprezzamento di natura sessuale per poi seguirla per qualche decina di metri e invitarla a salire sul mezzo. Ma lei s’era rifiutata e aveva confidato tutto all’amica, la cui madre aveva provveduto ad avvertire i carabinieri.