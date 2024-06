Tetti scoperchiati, anche di una scuola. Pianta su un’auto: paura per gli occupanti

Tetti scoperchiati, anche alle scuole medie di Ponte Nossa, alberi caduti, allagamenti e due persone intrappolate nella loro automobile colpita da una pianta, per fortuna senza gravi conseguenze né feriti seri. È il bilancio dell’ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla Bergamasca, così come su buona parte della Lombardia (Milano, Lecco, Pavia e Lodi le zone più colpite). Nel giro di mezz’ora, tra le 20 e le 20,30, la bomba d’acqua ha attraversato anche tutta la nostra provincia, dalla Bassa occidentale fino alla valle Seriana, passando per il capoluogo. E se a Bergamo città il violento acquazzone (qua e là è comparsa anche la grandine) non ha causato danni, così come in valle Brembana, ad avere la peggio è stata la valle Seriana.

Colpiti da una pianta in auto a Vertova

In via Cinque Martiri a Vertova, la strada che dal paese porta verso le cascate, poco prima delle 20,30 una pianta ha colpito un’auto in transito. I due occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco e uno è stato affidato alle cure del personale del 118, giunto con un’ambulanza della Croce Blu di Gromo: per fortuna non ha riportato ferite serie. Grande però lo spavento. Proprio Vertova è stato uno dei paesi epicentro dell’ondata di maltempo. La copertura di un’abitazione privata è infatti crollata sulla strada accanto, sempre via Cinque Martiri, men tre poco distante parte di un capannone è caduto su un camion in sosta.

Analoghi crolli anche in centro a Ponte Nossa: in via San Bernardino il tetto di un’abitazione è volato in pochi istanti sulla strada, all’altezza del civico 15, senza colpire nessuno. Lo stesso è avvenuto nella vicina via Roma. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma Ponte Nossa ha registrato anche il danno probabilmente più ingente: buona parte della copertura dell’edificio delle scuole medie e della confinante palestra si è staccata dal tetto ed è finita sull’antistante viale Rimembranze. Anche in questo caso non sono state colpite persone o vetture, ma il crollo ha danneggiato la recinzione dell’istituto.

Alberi caduti a Nembro e Treviglio

Stessa tipologia di crollo in strada anche ad Albano Sant’Alessandro, lungo la statale 42 del Tonale, all’altezza della stazione di servizio Eni: in questo caso si trattava del tetto in lamiera di un’azienda. Sul posto i vigili del fuoco. Alberi caduti o pericolanti sono stati poi segnalati a Ponte Nossa, in via Cavour, a Nembro, nelle vie Oriolo, sulla provinciale 36 e sulla 671 all’uscita per Albino. Albero caduto anche a Gorno, in località Fondo Ripa, così come ad Albino sulla strada che porta alla frazione Casale: in questo caso la strada è rimasta necessariamente chiusa. Stessa sorte anche per la statale Padana superiore a Treviglio, dove una grossa pianta ha occupato l’intera carreggiata proprio sul cavalcavia della linea ferroviaria Milano-Venezia, non lontano dall’ospedale. La strada è stata chiusa fino a tarda serata, con traffico deviato nel sottopasso di via Pasteur. Si è trattato dell’unico danno per l’ondata di maltempo di ieri sera nella Bassa.