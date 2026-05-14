Treni e pedaggi: le agevolazioni per chi si sposta per votare

Mancano dieci giorni alle elezioni amministrative in Italia, che per la provincia di Bergamo a questa tornata coinvolgeranno 14 Comuni, per un totale di oltre 42mila abitanti, di cui 37mila elettori. I paesi che rinnovano sindaci e consigli comunali – Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Solto Collina, Sorisole e Valleve – sono tutti sotto i quindicimila abitanti, e dunque non è previsto il turno di ballottaggio, salvo clamorosi pareggi.

Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Le sezioni di voto da allestire saranno in tutto 45: ben sei paesi, i più piccoli, ne avranno una soltanto, mentre si arriva a nove ciascuno per Clusone e Sorisole.

Le agevolazioni

Il ministero dell’Interno ha reso note in questi giorni le agevolazioni previste per chi, vivendo altrove, rientri nel proprio Comune per esercitare il diritto di voto. Con il treno (Trenitalia e Italo) le riduzioni sulle tariffe sono valide dal 15 maggio per il viaggio di andata, e fino al 4 giugno per il ritorno. Le riduzioni vanno dal 60 al 70% del prezzo base, con alcune restrizioni e limitazioni. Anche Trenord in Lombardia applicherà uno sconto del 60% per i biglietti a tariffa regionale ferroviaria e sulla corsa semplice da e per l’aeroporto di Malpensa.

E a proposito di voli aerei, Ita Airways applicherà sconti fino a un massimo di 40 euro per i voli nazionali: al momento del check-in e/o dell’imbarco sarà necessario esibire la tessera elettorale. Agevolazioni sono previste anche per alcune linee di traghetti.

Per chi vive all’estero

Per gli elettori italiani residenti all’estero, dal quinto giorno prima del voto al quinto giorno successivo, saranno possibili anche delle esenzioni dal pagamento del pedaggio sulle autostrade nazionali. Anche in questo caso andrà esibita la documentazione che mostra che si sta andando (o si è andati) a votare.