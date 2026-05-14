Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

Treni e pedaggi: le agevolazioni per chi si sposta per votare

ELEZIONI. Tariffe ridotte su treni, aerei e pedaggi autostradali. In provincia di Bergamo si vota in 14 comuni.

Fausta Morandi
Fausta Morandi
Treni e pedaggi: le agevolazioni per chi si sposta per votare
Mancano dieci giorni al voto

Mancano dieci giorni alle elezioni amministrative in Italia, che per la provincia di Bergamo a questa tornata coinvolgeranno 14 Comuni, per un totale di oltre 42mila abitanti, di cui 37mila elettori. I paesi che rinnovano sindaci e consigli comunali – Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Solto Collina, Sorisole e Valleve – sono tutti sotto i quindicimila abitanti, e dunque non è previsto il turno di ballottaggio, salvo clamorosi pareggi.

Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Le sezioni di voto da allestire saranno in tutto 45: ben sei paesi, i più piccoli, ne avranno una soltanto, mentre si arriva a nove ciascuno per Clusone e Sorisole.

Le agevolazioni

Il ministero dell’Interno ha reso note in questi giorni le agevolazioni previste per chi, vivendo altrove, rientri nel proprio Comune per esercitare il diritto di voto. Con il treno (Trenitalia e Italo) le riduzioni sulle tariffe sono valide dal 15 maggio per il viaggio di andata, e fino al 4 giugno per il ritorno. Le riduzioni vanno dal 60 al 70% del prezzo base, con alcune restrizioni e limitazioni. Anche Trenord in Lombardia applicherà uno sconto del 60% per i biglietti a tariffa regionale ferroviaria e sulla corsa semplice da e per l’aeroporto di Malpensa.

E a proposito di voli aerei, Ita Airways applicherà sconti fino a un massimo di 40 euro per i voli nazionali: al momento del check-in e/o dell’imbarco sarà necessario esibire la tessera elettorale. Agevolazioni sono previste anche per alcune linee di traghetti.

Per chi vive all’estero

Per gli elettori italiani residenti all’estero, dal quinto giorno prima del voto al quinto giorno successivo, saranno possibili anche delle esenzioni dal pagamento del pedaggio sulle autostrade nazionali. Anche in questo caso andrà esibita la documentazione che mostra che si sta andando (o si è andati) a votare.

Limitandoci solo agli elettori residenti all’estero, stando all’ultima rilevazione semestrale del ministero dell’Interno, per la Bergamasca i numeri sono importanti: sono più di tremila in totale per i 14 Comuni che vanno al voto amministrativo (Almè 226, Borgo di Terzo 134, Cene 280, Cividate al Piano 229, Clusone 906, Colere 96, Fuipiano Valle Imagna 54, Gazzaniga 402, Mezzoldo 10, Oneta 84, Parzanica 65, Solto Collina 194, Sorisole 432, Valleve 11).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Almè
Borgo di Terzo
Cene
Cividate al Piano
Clusone
Colere
Fuipiano Valle Imagna
Gazzaniga
italia
Mezzoldo
Oneta
Parzanica
Solto Collina
Sorisole
Valleve
Economia, affari e finanza
Trasporti
trasporti ferroviari
Politica
Elezioni
Amministrative
Enti locali
Ministero dell'Interno
Trenitalia