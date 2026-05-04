Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella rete

Sms, email o addirittura falsi verbali lasciati sul parabrezza: la truffa delle «finte multe» è in forte crescita e sempre più sofisticata. A lanciare l’allarme è Adoc, associazione nazionale dei consumatori vicina alla Uil, che segnala un aumento preoccupante del fenomeno negli ultimi anni.

Come funziona la truffa

Le modalità principali sono due e la più diffusa è quella digitale: la vittima riceve un messaggio che segnala una presunta multa non pagata e invita a saldare subito per evitare conseguenze come sanzioni aggiuntive o il fermo amministrativo del veicolo. Il link rimanda però a un sito clone, costruito per sembrare quello ufficiale di PagoPA o di enti locali, dove vengono sottratti i dati bancari.