Ucciso dall’albero caduto in strada, disposte due consulenze tecniche

C’è una novità nell’indagine sulla morte di Ferruccio Carminati , morto dopo essere stato colpito da un ramo di un albero caduto in via per Stezzano, mercoledì 17 aprile. L’uomo, un 53enne residente a Osio Sotto, era a bordo di una motocicletta quando a causa della collilione con il ramo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.