Ucciso da un albero caduto sulla strada, aperto fascicolo per omicidio colposo

Un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo è stato aperto dal pm Paolo Mandurino dopo la morte di Ferruccio Paolo Carminati, 53 anni, di Osio Sotto. Le indagini serviranno quindi per accertare eventuali responsabilità per la morte del motociclista, causata dalla caduta di un albero mentre percorreva via Stezzano a Bergamo.